0553 313 94 23

Meksika'da Martino dönemi

- Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Arjantinli Gerardo Martino ile anlaşma sağlandı

08 Ocak 2019 Salı 10:40
Meksika'da Martino dönemi


İSTANBUL (AA) - Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Arjantinli Gerardo Martino getirildi.

Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlükten ayrılan Juan Carlos Osorio'nun yerine 56 yaşındaki Martino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Bir dönem İspanya ekibi Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Martino, geçen sezon görev yaptığı Atlanta United'ı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğuna taşımıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:40
  1. Futbol
  2. Gerardo Martino
  3. Meksika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı
    1. Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı
    2. Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    3. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne..
    4. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    5. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    6. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    7. ''Pompeo, Arap NATO'sunu kuramayacak''
    8. Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı
    9. Bir öğrenci, hocasını ayağından vurdu
    10. Ömrünü tamamlamış bir milyon ton..
    11. Anadolu Isuzu’da üst düzey atama
    12. Suriye'de DAEŞ saldırısı! 32 kişi öldü
    13. Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek..
    14. Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli..
    15. Ankara'da oto tamir dükkanında yangın
    16. Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa..
    17. Helal işten kazandılar
    18. Tekirdağ'da otomobil dereye uçtu! Bir..
    19. CHP'li aday partilileri şoke etti! O..
    20. Gasp etmeye çalıştığı kadın UFC..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...