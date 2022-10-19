  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika'da lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Dünya

Meksika'da lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 08:13:00 -
Meksika'da lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Meksika basınına göre, eyalete bağlı Zapopan kentinde lunaparka kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ulusal muhafızlar tarafından güvenlik kordonuyla çevrilen bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıklarına göre saldırıyı düzenleyenler motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23