Meksika'da lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü
Meksika'nın Jalisco eyaletinde lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Meksika'nın Jalisco eyaletinde lunaparka düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Meksika basınına göre, eyalete bağlı Zapopan kentinde lunaparka kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ulusal muhafızlar tarafından güvenlik kordonuyla çevrilen bölgede geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Görgü tanıklarına göre saldırıyı düzenleyenler motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.