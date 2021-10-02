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Dünya Meksika’da küçük uçak düştü: 1 ölü
Dünya

Meksika’da küçük uçak düştü: 1 ölü

Meksika'da Cessna 206 tipi küçük uçak düştü. Meydana gelen uçak kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 02:58:00 - 2021-10-02 03:00:17

Meksika’nın Veracruz eyaletinde Cessna 206 tipi küçük uçağın düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde Cessna 206 tipi küçük uçak düştü. Kazada uçağın pilotu Jaime Correa hayatını kaybetti. Veracruz Sivil Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, San Rafael şehrinde dün yerel saatle 14.20’de gerçekleşen kazada Pachuca şehrinden havalanan Cessna 206 tipi sivil uçağın bir meyve suyu üretim tesisi yakınlarındaki bir piste düştüğü bildirildi.

Uçağın düşmesinin ardından alev aldığı ve olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildiği aktarıldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, uçağın enkazı ise Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC) görevlileri tarafından kaldırıldı.

Görgü tanıkları ise kazaya uçağa düşen yıldırım olduğunu iddia etti.

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