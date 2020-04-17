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Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486'ya çıktı

2020-04-17 19:48:08 -
Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 486'ya çıktı

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 486'ya yükseldi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısının 37 artarak 486'ya, vaka sayısının 450 artarak 6 bin 297'ye ulaştığını bildirdi.

Salgından yaşamını yitirenlerin çoğunu, yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve kronik rahatsızlıklar gibi yüksek risk grubundaki hastaların oluşturduğuna işaret eden Lopez-Gatell, özellikle 60 yaş üstü kişilerin zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını istedi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 2 bin 451'e çıktı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.


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