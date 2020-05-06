  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:30:01 -
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 236 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 2 bin 507'ye çıktı.

Vaka sayısının ise 1120 artarak 26 bin 25'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı da 16 bin 810'a ulaştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı