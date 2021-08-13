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Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 608 kişi yaşamını kaybetti
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Dünya Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 608 kişi yaşamını kaybetti
Dünya

Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 608 kişi yaşamını kaybetti

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten son 24 saatte 608 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 08:55:00 -
Meksika'da koronavirüsten son 24 saatte 608 kişi yaşamını kaybetti

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 608 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 246 bin 811'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı ise 24 bin 975 artarak 3 milyon 45 bin 571'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 390 bin 75'e çıktı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılmış olurken aktif vaka sayısı ise 146 bini geçti.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 40 milyondan fazla kişiye birinci doz, 21 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

 

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