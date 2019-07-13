Meksika'da korkutan olay! 3 bin litre sülfürik asit denize döküldü

Grupo Mexico şirketinden yapılan açıklamada, olayda kimsenin zarar görmediği kaydedilirken sızıntının geçtiğimiz salı günü, pompalama sırasında vanada çıkan arıza yüzünden meydana geldiği ifade edildi.

Meksika’nın Sonora Eyaleti’ndeki Guaymas limanı idaresi, işçilerin vanayı kapattığı ve daha büyük sızıntıyı önlemek için asidi tanklara doldurmaya başladığını duyurdu.

Meksika Çevre Bakanlığı’nın uzmanları, kazanın neden olduğu zararı hesaplamaya çalışıyor. Şirket, kazanın sonuçlarını ortadan kaldırmak için gereken çalışmaların devam ettiğini ve bu konuda yetkililerle işbirliği yaptığını açıkladı.

Grupo Mexico, 2015 yılında 40 bin metreküp zehirli maddenin Sonora nehrine sızmasından dolayı suçlu bulunmuştu.