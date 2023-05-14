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Dünya Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü
Dünya

Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

Yeniakit Publisher
2023-05-14 22:40:00 -
Meksika’da katliam gibi trafik kazası: 13 ölü

Meksika’nın kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinde bir tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın Tamaulipas eyaletinde yer alan Tampico şehri yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir tır ile minibüs çarpıştı.

Her iki aracın da alevler içinde kaldığı kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Yetkililer, kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıklarken, olay yerindeki çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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