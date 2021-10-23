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Dünya Meksika’da kartel dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Meksika’da kartel dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Meksika’da kartel ve güvenlik güçlerinin çatışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 22:04:00 -
Meksika’da kartel dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Meksika’nın Tamaulipas eyaletindeki Matamoros şehrinde dün gece kartel üyeleri ve güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Körfez karteline mensup olduğu belirlenen silahlı saldırganların dün gece Matamoros şehrinin çeşitli yerlerinde güvenlik güçlerine saldırdığı, bazı araçları yaktığı ve şehrin 6 farklı noktasında yolları kestiği bildirildi. Karteş üyelerinin ayrıca, bir AVM’ye girerek burada paniğe yol açtıkları da belirtildi. Polisin yaptığı açıklamaya göre, olaylar yerel saatle 21.00 sıralarında silahlı kartel elemanlarının polis ekiplerine saldırmasıyla başladı.

Ardından güvenlik güçlerinin ulaşmasını engellemek için şehrin birçok noktasında büyük araçlar çekerek barikatlar kuran kartel güçleri çevredeki bazı araçları da ateşe verdi. Çıkan olaylar sonrası birçok işyeri güvenlik için kepenk kapattı. Görgü tanıkları ve yerel basın, olaylar sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin de yaralandığını söyledi. Resmi makamlardan ise henüz açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda silahlı kişilerin körfez karteline ait yelekler giydiği görüldü.

Tamaulipas Eyaleti Valisi Francisco Garcia Cabeza de Vaca yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerine kontrolü sağlama ve vatandaşları koruma emri verdiğini bildirdi ancak birkaç kişi Vali de Vaca’yı olaylar sırasında eğlenceye katılarak sorunu görmezden gelmekle suçladı. Öte yandan, körfez kartelinin kalesi olarak bilinen Matamoros şehrinde geçtiğimiz 17 Ekim'de de körfez karteline mensup silahlı kişiler, güvenlik güçlerine saldırmış, olaylarda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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