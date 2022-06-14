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Dünya Meksika'da kanlı operasyon
Dünya

Meksika'da kanlı operasyon

Meksika’da ordunun uyuşturucu karteline düzenlediği operasyonda 10 kartel üyesi öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 22:33:00 -
Meksika'da kanlı operasyon

Meksika’nın Texcaltitlan şehrinde ordu tarafından Familia Michoacana adlı uyuşturucu karteline operasyon düzenlendi. Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktığı aktarılarak, 10 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiği ve 4’ü yaralı olmak üzere 7 kartel üyesinin ise tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada, operasyon sırasında güvenlik güçlerinden 3 kişinin de hafif yaralandığı aktarılarak, yaralılardan 2’sinin tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Güvenlik güçleri, yapılan operasyon sonucunda Familia Michoacan karteline ait 5 araç, 20 adet R-15 tipi uzun namlulu silah, çok sayıda tabanca ve askeri teçhizata el koydu.

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