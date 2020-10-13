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Dünya Meksika'da kanlı hafta sonu! Onlarca kişi öldürüldü
Dünya

Meksika'da kanlı hafta sonu! Onlarca kişi öldürüldü

Uyuşturucu çeteleri ve kartellerin cirit attığı Meksika'da geçen hafta sonu ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan şiddet olaylarında 114 kişinin cinayete kurban gitti.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 01:14:00 -
Meksika'da kanlı hafta sonu! Onlarca kişi öldürüldü

Meksika'da şiddet olaylarının en yoğun olduğu eyaletlerden Meksika, Puebla, Guanajuato ve Michoacan'da büyük bölümü çetelerin çatışmasından kaynaklı toplamda 114 kişi öldürüldü.

Görevliler, bu ayın başından beri ülkede 890 cinayet işlendiğini belirterek, bu rakamın günlük 80 kişiye tekabül ettiğini söyledi.

Meksika'da geçen ay şiddet olaylarında toplamda 2 bin 315 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden yetkililer, bunun günlük ortalama 77 kişi olduğunu bildirdi.

Güvenlik güçleri, ülkede artan cinayet vakalarının önüne geçmek amacıyla düzenlediği operasyonlarda "Santa Rosa de Lima" adlı kartelin liderlerinden El Marro ve Jose Antonio Yepez Ortiz'i yakalamasına rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalı'nın da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Kartellerin birbirleriyle çatışmalarının veya devletin verdiği mücadelenin ne kadarlık bölümünü oluşturduğu belirtilmese de bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

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