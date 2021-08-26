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Dünya Meksika'da İçişleri Bakanının içinde bulunduğu helikopter düştü
Dünya

Meksika'da İçişleri Bakanının içinde bulunduğu helikopter düştü

Meksika’da Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros’un da içinde bulunduğu donanmaya ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 00:44:00 - 2021-08-26 00:52:17

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros’unda da olduğu bildirildi.

İniş yaptığı sırada düştü

Meksikan’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü.

Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi.

Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

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