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Dünya Meksika'da hafta sonu 114 kişi cinayete kurban gitti
Dünya

Meksika'da hafta sonu 114 kişi cinayete kurban gitti

Meksika'da geçen hafta sonu ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan şiddet olaylarında 114 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 07:33:00 -
Meksika'da hafta sonu 114 kişi cinayete kurban gitti

Güvenlik kabinesinin günlük raporuna göre, ülkenin en şiddetli eyaletlerinden biri olan Meksika, Puebla, Guanajuato ve Michoacan'da çoğunlukla çete çatışmaları nedeniyle toplam 114 kişi öldürüldü.

Yetkililer, ülkede bu ayın başından bu yana günde 80 kişiye karşılık gelen 890 cinayetin işlendiğini belirtti.

Geçtiğimiz ay Meksika'da yaşanan şiddet olaylarında toplam 2.315 kişinin öldüğüne dikkat çeken yetkililer, bunun günde 77 kişi olduğunu kaydetti.

Güvenlik güçleri El Marro ve "Santa Rosa de Lima" kartelinin liderlerinden Jose Antonio Yepez Ortiz'i ülkede artan cinayet vakalarını önlemek için düzenledikleri operasyonlarda yakalasa da ölü sayısı artmaya devam ediyor.

2006 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Felipe Calderon'un Meksika'da kartellere karşı verdiği agresif mücadelesi ile içinden çıkılmaz hale gelen ve halefi Enrique Pena Nieto'nun devam ettirdiği şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı belirtildi. ve 340 binden fazla Meksikalı yerinden edildi.

Kartellerin birbirleriyle çatışmalarının ya da devletin mücadelesinin ne kadarını oluşturduğu belirtilmese de bu kayıpların büyük çoğunluğunun kartel şiddeti ile ilgili olduğu biliniyor.

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