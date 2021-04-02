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Dünya Meksika'da Cessna 206 tipi uçak düştü! Ölüler var
Dünya

Meksika'da Cessna 206 tipi uçak düştü! Ölüler var

Meksika'nın Karayip Denizi kıyısındaki Cancun'da 4 mürettebatın bulunduğu Cessna 206 tipi uçak düştü. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Uçağın düşüş anı ise amatör kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 14:11:00 -

Meksika'nın Karayip Denizi kıyısında yer alan ve turizm cenneti olarak bilinen Cancun'da Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Cancun'un yaklaşık 65 km kuzeybatısındaki Holbox adasından kalkan Cessna 206 tipi uçak, Cancun Lagünün'de denize çakıldı. Uçağın düşme anı ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Biri denizde diğer karada hayatını kaybetti

Olay yerine giden acil kurtarma ekibi, uçakta bulunan 4 mürettebatı kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Uçakta bulunan bir kişinin kurtarma çalışmaları sırasında olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edilirken, ikinci mürettabatın ise, karaya çıkarılmasının ardından sağlık görevlileri tarafından ilk yardım uygulandığı sırada hayatını kaybettiği kaydedildi. Kurtarma çalışmalarına ulusal muhafız, polis ve itfaiyeden oluşan ekiplerin de katıldığı kaydedildi.

Uçağın düşüş nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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