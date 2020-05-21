  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Sihirbazların Firavun'a cevabı
için kalan
Aktüel

Meksika'da bir evde iki Bengal kaplanına el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:43:13 -
Meksika'da bir evde iki Bengal kaplanına el konuldu

ANKARA (AA) - Meksika’nın Tlaquepaque şehrinde yetkililerce bir evde bulunan iki Bengal kaplanına el konuldu.

BBC'de yer alan habere göre, sokakta dolaşan bir Bengal kaplanını kementle yakalamaya çalışan kişilerin görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından yetkililer, konu hakkında inceleme başlattı.

Kaplanların sahibi hakkında ruhsatlı şekilde evinde beslediği hayvanları sokağa salarak çevre sakinlerini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem başlatıldı.

Yetkililer, el konulan biri 10 aylık, diğeri 2 yıl 9 aylık, dişi ve erkek kaplanların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaplanların kötü muameleye maruz kaldığına dair herhangi bir ize rastlanmadığını belirten yetkililer, kamu güvenliğini tehdit etmeyecek şartların sağlaması halinde hayvanların sahibine dönebileceğini kaydetti.

Öte yandan, sosyal medyada çok sayıda kişi, şehrin sokaklarında başıboş dolaşan bir kaplan ve peşinde onu yakalamaya çalışan 3 kişiye ait görüntülerle ilgili şaşkınlığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı