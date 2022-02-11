Meksika'da binlerce kuş bakın neden yere çakılmış! Mustafa Kurnaz şok eden detayı duyurdu: Camlarınızı keçe ile kapatın

Geçtiğimiz günlerde Meksika’nın kuzeyinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsünün yere çakılması sonucu onlarca kuş telef oldu.

Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken, sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü. Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yetkililer, olayı nedenini araştırmak için bir zooteknist veterinerden yardım istedi.

Geçtiğimiz aylarda elektromanyetik pandemi yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunan Mustafa Kurnaz, Meksika'da yaşanan olayla anlatıklarının paralel olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Mustafa Kurnaz, "Elektromanyetik pandemi konusuna vurgu yaptığımız da, olur mu öyle şey diyenler vardı. Uydular başta olmak üzere etkin rol oynayan sistemler var. Sizler elektromanyetik pandemi konsunda söylediklerimizi dikkate alıp uygulayın. Meksika’da kuş sürüsü yere çakıldıyor onlarca kuş ölüyor. Sebebi çok basit havada bozulan EMF Dalga boyları kuşları panik haline getiriyor ve afallayan kuş sürüsü tabiri caizse toplu bir şekilde panik halinde yere çakılıyor" dedi.

Mustafa Kurnaz ne demişti?

Mustafa Kurnaz , Beyaz Tv'de yaptığı açıklamada, "2022 yılı içinde elrktromanyetik bir pandemi yaşayacağız. Mart ayında Cern laboratuvarındaki nükleer fizyon ateşlendiğinde hissetmeye başlayacağız. Bu pandemide hedef insanın kalbidir. Adamlar büyün silahlarla buradan saldırıyorlar. Bu pandemiden nasıl korunacağız? Eski mağbetlerimizin bütün çatıları kurşunla kaplıdır. Kurşun bütün elektromanyetiğe karşı kalkan görevi görür. Çamur, toprak kalkan görevi görür. Hiçbir şey yapamıyorlarsa keçe alsınlar. Camlarını keçe ile kapatsınlar. 36 saat içinde farkı görecekler. Rahat bir şekilde uyuyabilecekler" demişti.