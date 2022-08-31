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Dünya Meksika'da binlerce kişi, kayıp yakınlarının bulunması için yürüdü
Dünya

Meksika'da binlerce kişi, kayıp yakınlarının bulunması için yürüdü

Meksika'nın başkenti Mexico City'de binlerce kişi, kayıp olan yakınlarının bulunması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 10:35:00 -
Meksika'da binlerce kişi, kayıp yakınlarının bulunması için yürüdü

Yakınlarından uzun süredir haber alamayan kişilerden oluşan topluluk, dün, Uluslararası Kayıp Günü'nde başkentte yaptığı yürüyüşle yetkililerden yardım istedi.

Yürüyüşte yer alan binlerce kişi, kayıp ya da kaçırılmış olduğunu düşündükleri yakınlarının fotoğraf ve bilgilerinin olduğu pankartlar taşıdı.

Yardım çağrısından bulunan aileler, "Çocuklarımız nerde? Neredeler?" sloganlarıyla seslerini duyurmaya çalıştı.

Ailelerden bazıları ise kaybolanlara dair araştırma yapılmadığını, yetkililerin kayıpları aramak konusunda isteksiz olduğunu ileri sürdü.

Meksika'da kaybolma vakalarının kartel gruplarının uyuşturucu savaşının başladığı 2006'dan sonra yoğunlaştığı kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Meksika temsilcisi Guillermo Fernandez Maldonado, ülkede yüz binlerce kişinin kayıp olduğuna işaret ederek "Bunlar gerçekten çok büyük rakamlar. Bunlar geçmişteki bazı durumlar değil. Bunlar her gün yaşanmaya devam eden ciddi olaylar." ifadelerini kullandı.

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