  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika'da 300 binden fazla ölüm!
Dünya

Meksika'da 300 binden fazla ölüm!

Meksika'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 07:58:00 -
Meksika'da 300 binden fazla ölüm!

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 168 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yaşamını yitirmesiyle can kaybı 300 bin 101'e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 23 artarak 4 milyon 83 bin 118 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 330 bin 210 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 18 Ağustos 2021'den bu yana bir günde en yüksek vaka sayısına ulaşılırken ölü sayısı da hızla artıyor.

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay