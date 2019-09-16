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Meksika'da 2014'te kaybolan öğrencilere ilişkin soruşturma

Guerrero eyaletinde 2014'te 43 öğrencinin kaybolduğu olayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltında tutulan 24 kişi beraat etti

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
Meksika'da 2014'te kaybolan öğrencilere ilişkin soruşturma

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Guerrero eyaletinde 2014'te 43 öğrencinin kaybolduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutulan 24 kişinin beraat ettiği bildirildi.

Meksika İçişleri Bakan Yardımcısı Alejandro Encinas, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 kişinin işkence görmek gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle aklandığını belirterek, bu kişilerden 3'ünün tutukluluk hallerinin başka suçlamalar nedeniyle devam ettiğini kaydetti.

Mahkeme kararını eleştiren Encinas, bu kararın adalet sistemindeki yozlaşmanın bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Encinas, 2014'teki olayla ilgili şimdiye kadar soruşturma kapsamında gözaltına alınan 142 şüpheliden 74'ünün serbest bırakıldığını söyledi.

Guerrero eyaletinde 2014'te 43 öğrencinin kaybolduğu olayla ilgili yürütülen soruşturmadaki ana şüphelilerden Gilberto Lopez Astudillo, bu ay başında serbest bırakılmıştı.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Soruşturmayı yürüten eski Başsavcı Jesus Murillo Kara, öğrencilerin öldürülüp yakılması emrini "El Gil" lakaplı kartel lideri Gildardo Lopez Astudillo'nun verdiğini kaydetmişti.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılararası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

- Lopez Obrador, hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı

Meksika'da federal mahkeme, geçen yıl haziran ayında, hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılmasına karar vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, aralık ayında, 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

IACHR uzmanları, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başlamıştı.

Meksika, Guerrero eyaletinde 2014 yılında kaybolan 43 öğrencinin akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında rehberlik ve teknik yardım sağlanması konusunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile nisan ayında anlaşma imzalamıştı.

Komiserlik, geçen yıl mart ayında da öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişiden 34'ünün sorgu sırasında işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu. Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.




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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
  1. 2014
  2. kaybolan öğrenciler
  3. Meksika

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