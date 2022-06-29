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Dünya Meksika'da 1 gazeteci cinayeti daha
Dünya

Meksika'da 1 gazeteci cinayeti daha

Meksika'da, bir gazetecinin daha cinayete kurban gittiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 19:56:00 -
Meksika'da 1 gazeteci cinayeti daha

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, bir gazetecinin daha cinayete kurban gittiği bildirildi.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı Victoria kentinde, Expreso gazetesi için çalışan Antonio de la Cruz'un silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Expreso gazetesi internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve "Expreso gazetesi muhabiri gazeteci Antonio de la Cruz bu sabah öldürüldü. İlk gelen haberler onun evinde saldırıya uğradığını gösteriyor." denildi.

Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 12'ye yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.

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