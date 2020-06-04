Meksika Devlet Başkanından Kovid-19 ölümlerindeki artışın ardından halka sükunet çağrısı

MEKSİKO (AA) - Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kayıplarındaki artışın ardından halka sükunet çağrısında bulundu.

Lopez Obrador, ülkede virüs nedeniyle bir günde binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, basını halk arasında korku yaymakla suçladı.

Halkı soğukkanlı olmaya çağıran Lopez Obrador, "Alarm durumuna geçmeye gerek yok. Psikoza mahal yok, korkuya mahal yok." dedi.

Lopez Obrador, sağlık sisteminde doğru bir strateji uyguladıklarını ve salgının önüne geçebilmek için 50 bin doktor ve hemşire alımı yaptıklarını söyledi.

Meksika'nın sağlık sisteminin "New York gibi çökmediğini" dile getiren Lopez Obrador, "Önlemlerimizi alıyoruz, evet bir günde en fazla sayıda ölüm kaydedildi ama önceki gün rakamlar epey düşüktü. İnsanlar sorumlu hareket ediyor ve biz onlardan daha fazla fedakarlık yapmalarını isteyemeyiz. Dengeli olmalıyız." şeklinde konuştu.

- "Bakanlığın talimatlarını uyguladım"

Lopez Obrador, virüse karşı alınan tedbirler konusunda rahat davranması nedeniyle medyada hakkında çıkan sağlıklı olup olmadığına ilişkin iddialara, "Sağlık Bakanlığının talimatlarını uyguladım." yanıtını verdi.

Meksika Sağlık Bakanlığının dün akşam açıklanan verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1092 artarak 11 bin 729'a yükselmişti.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 912 artışla 101 bin 238'e ulaşmıştı. Böylece salgının başlangıcından bu yana "en fazla sayıda günlük ölüm" kayda geçmişti.

Lopez Obrador'un katıldığı etkinliklerde kalabalıkların kendisine yaklaşmasına izin verdiği, salgından önce, hatta vakaların görüldüğü mart sonunda bile ülke içinde seyahat ederek destekçileriyle el sıkıştığı ve sarıldığı görülmüştü.

Sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı iki ay boyunca hem bu önlemlerin gerekliliğine hem de işe dönmenin aciliyetine ilişkin mesajlar veren Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetildiği ülkede iki aydır ilk kez kara yolu seyahati yaparak hafta başında "yeni normale" dönüş sürecini başlatmıştı.

Lopez Obrador, Kovid-19 vakalarında artış olması halinde kısıtlamaların yeniden sıkılaştırılacağı uyarısında bulunmuştu.



