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Sağlık Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı
Sağlık

Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, koronavirüsten ülkede 24 saatten 608 ölüm görülmesine rağmen, salgından korunmak için yüz maskesi kullanmanın "gerekli olmadığını" söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:38:00 - 2020-12-04 16:52:24
Meksika Başbakanı'ndan ilginç koronavirüs çıkışı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında birçok ülkede artan vakalara rağmen önlemler alınmaya devam ediyor. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, koronavirüsten ülkede 24 saatten 608 ölüm görülmesine rağmen, salgından korunmak için yüz maskesinin gerekli olmadığı açıklaması ülkede şaşkınlık yarattı.

Öte yandan Meksika, 100 vaka başına yüzde 9,5'lik bir koronavirüs kaynaklı ölüm oranıyla Amerika kıtasında ikinci ülke olarak kayıtlara geçiyor.

"Maskeye gerek yok"

Meksika lideri Obraor, sosyal mesafenin ve elleri yıkamanın salgından korunmak için yeterli olduğunu belirtti. Obrador konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bana ve Dr Alcocer'a rehberlik eden Dr Hugo Lopez-Gatell, (maske takmanın) gerekli olmadığını, başka önlemler olduğunu söyledi. Bence en iyisi sağlıklı bir mesafeyi korumak ve kendimize bakmaktır. Maskeye gerek yok.” dedi.

Koronavirüs salgınında Meksika'daki son durum

Meksika’da son 24 saatte 11 bin 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 643’e yükseldi. Ülkede 608 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 108 bin 173’e ulaştığı açıklandı.

 

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Yorumlar

Mehmet

Doğru söylemiş.. asıl maske öldürüyor!
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345

çokta umurumuzda değil maske kullanmışsız kullanmamışsız ama yinede allahmdan dilerim abd kanada brezilya arjantin nato rusya çin israil halklarını ordularını rabbim bildiği gibi yapsın inşallah amin
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