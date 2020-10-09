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Aktüel Meksika, Almanya ve Güney Kore'de geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik denemelerine katılacak
Aktüel

Meksika, Almanya ve Güney Kore'de geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik denemelerine katılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:47:15 -
Meksika, Almanya ve Güney Kore'de geliştirilen Kovid-19 aşısının klinik denemelerine katılacak

ANKARA (AA) - Latin Amerika kıtasının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) Brezilya'dan sonra en çok etkilenen ikinci ülkesi Meksika, Almanya ve Güney Kore'nin Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşının klinik denemelerine katılacak.

Ülke basınındaki habere göre, Meksika, Almanya ve Güney Kore tarafından geliştirilen 3 farklı virüs aşısının klinik deneylerinde iş birliği yapma kararı aldı.

Almanya'nın bilim ve araştırma kuruluşu Max Planck Topluluğu (MPG) ve Meksika Salvador Zubiran Ulusal Tıp Bilimleri ve Beslenme Enstitüsü (INCMNSZ) ile Kentucky Üniversitesinden araştırmacı Jill Kolestar, projenin detaylarını görüşmek için toplantıda Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile bir araya geldi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, bu tarz girişimlerin bilim topluluğu ve iş birliği yapan hükümetler arasında ikili ilişkileri güçlendirdiği, salgına karşı küresel mücadeleye de fayda sağlayacağı bildirildi.

Meksika'da 804 bin 888 kişide görülen Kovid-19, 83 bin 96 kişinin ölümüne sebep oldu.

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