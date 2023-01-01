Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümü kutlandı

Kutlama programında konuşan AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, tüm Türkiye'de fetih coşkusunun yaşandığını söyledi.

Hazreti Muhammed'in Mekke'nin fethi için gerekli hazırlıkları bu gece başlattığını belirten Yaroğlu, "Miladi olarak da 1 Ocak gününde Mekke'nin fethi yolculuğu başlamıştır, 11 Ocak'ta Mekke fethedilmiş. Genelde 'Ya Mekke 31 Aralık'ta mı fethedildi?' diyorlar. Biz de biliyoruz 31 Aralık'ta fethedilmediğini ancak buna farklı bir mana yüklediğimiz için bu programı bu gece gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yaroğlu, bugün bu programları yapmalarının esas sebebini "insanlığın yeni fetihler bekliyor oluşu" şeklinde tanımlayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"AGD olarak Milli Gençlik Vakfı olarak bizler de milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmenin en büyük hizmet olduğu düşüncesiyle İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde 100'e yakın mahallede yine Türkiye'mizin tüm illerinde ve birçok ilçesinde, hatta Azerbaycan'da, Kıbrıs ve Avrupa'nın birçok şehrinde faaliyet gösteren en büyük gençlik teşkilatıyız. İnsanlık var olduğu müddetçe Allah'ın dininin var olacağına iman ediyoruz. Mekke'nin fethi hazırlıklarının yapıldığı 31 Aralık gecesinin yeni yapılacak fetihler için bir başlangıç olmasını ümit ediyorum."

Dr. Öğretim Üyesi Selman Duran da Mekke'nin fethini anlattı.

Ayrıca AGD'nin, Türkiye genelinde düzenlediği Liselerarası Siyer-i Nebi Yarışması'nın sonuçları da açıklanarak, kazananlara hediyeleri takdim edildi.

Yarışmaya Güngören'den katılan 15 yaşındaki Ramazan Görgün, Türkiye genelinde birincilik kazandı.

Gecede mehteran, tiyatro ve sinevizyon gösterisi icra edilirken, ezgiler okundu.

AGD, kentteki diğer ilçelerde de "Mekke'nin Fethi" programı düzenledi.