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“Mekke’nin fethi, yılbaşına alternatif değildir”

Mekke’nin fethinin yıldönümü kapsamında yapılan programda konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Mekke’nin fethine dair yapılan kutlamaların yılbaşına alternatif olarak gösterilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

01 Ocak 2019 Salı 14:01
“Mekke’nin fethi, yılbaşına alternatif değildir”

Kayseri İl Müftülüğü ve Gönüllü Kültür Teşekkülleri işbirliğiyle Mekke’nin Fethi Programı düzenlendi. Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkanı Ahmet Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

Mekke'nin fethedilmesi İslam alemi için dönüm noktası

İlahi konseriyle başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı. Programla ilgili açıklamada bulunan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Mekke’nin fethinin İslam tarihinden önemli bir dönüm noktası olduğun söyledi. Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mekke’nin fethi savaşla değil, gönülleri fethetmekle gerçekleşmiştir. Bu fetih sonrasında İslam coğrafyasının hızlı bir şekilde genişlediğini ve İslam davetinin, 3 milyon metrekareye ulaştığını görmekteyiz. Peygamberimiz (SAV), doğduğu, büyüdüğü şehirden hicret etmek zorunda kalırken tekrar döneceğini ifade etmiştir. Mekke’nin fethi bunun sembolüdür. Ayrıca, Mekke’ye giderken, insanların değil, hayvanların bile zayi olmaması için özen göstermiş, ordunun geçiş güzergahında, yeni yavrulamış olan bir dişi köpeği gördüğü zaman onun başına bekçiler dikerek ordunun ona zarar vermesini engellemiş olan bir şefkat peygamberinin ümmetiyiz. Bu nedenle Mekke’nin fethini tüm dünyaya, Müslümanlara anlatmalıyız.

Yılbaşına alternatif değil

Mekke’nin fethine dair yapılan programların yılbaşına alternatif olarak gösterilmesinin doğru olmadığını belirten İl Müftüsü Güven, “Bizler vaazlarımızda ve daha önceki açıklamalarımızda, yılbaşı kutlamalarının bir Müslüman adeti olmadığını, Hristiyanlara ait bir adet olduğunu söyledik. Hristiyanlar, kendi kültürlerine ait olan yılbaşını istedikleri şekilde kutlayabilirler. Ancak, Müslümanların kutlamaları gereken iki dini bayramları vardır; bunlar da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramıdır. Bunun dışında ülkemizin Milli Bayramları da vardır. Özellikle iki bayramı dile getirmemin nedeni, dini açıdan iki bayrama da katılımın yüksek olmasından dolayıdır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:01
  1. Kayseri İl Müftülüğü
  2. Gönüllü Kültür Teşekkülleri
  3. Şehir Tiyatrosu
  4. Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven

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