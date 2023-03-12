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Dünya Mekke'de şiddetli yağış uyarıları! Karar duyuruldu
Dünya

Mekke'de şiddetli yağış uyarıları! Karar duyuruldu

Suudi Arabistan'ın başta Mekke-i Mükerreme olmak üzere birçok kentinde şiddetli yağmur uyarıları nedeniyle yarın eğitime uzaktan devam edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 00:45:00 -
Mekke'de şiddetli yağış uyarıları! Karar duyuruldu

Suudi Arabistan'ın başta Mekke-i Mükerreme olmak üzere birçok kentinde şiddetli yağmur uyarıları nedeniyle yarın eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke, Cidde, Taif, el-Baha ve el-Mehva kentleri eğitim müdürlükleri, Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden alınan yağış uyarılarına dayanarak yarın ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitimin uzaktan yapılacağını duyurdu.

Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, uzaktan eğitim kararının öğrenci ve eğitimcilerin güvenliğinin temin edilmesi için alındığı kaydedildi.

Taif Üniversitesinden yapılan açıklamada da üniversitenin eğitimlere yarın uzaktan devam edeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi'nden 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının oluşturduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde Zehban Vadisi'nde oluşan bir su bataklığında boğulduğu kaydedilmişti.
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