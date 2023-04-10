Mekke'de fırtına ve sel! Ağaçlar evlerin üstüne devrildi
Dün gece başlayan yağışların ardından Mekke'de sel meydana geldi, ağaçların devrilmesi sonucu bazı yapılarda hasar meydana geldi.
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi.
Çok sayıda sokak sel sularına teslim olurken, birçok yapı yağış nedeniyle hasar aldı.
Kabe çevresinde yetkililer, anons yaparak insanlara dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.
Olay yerinden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, devrilen ağaçlar da fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi.
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