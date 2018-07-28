Mekik oyası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

- Boş bir mekik aleti, plastik veya tahtadan olabilir.

- Arzu edilen renklerde naylon oya ipliği

Mekiği çapraz olarak döndürdüğümüzde arası açılır. İpinizi bu ortadaki boşluğa dolayın. Mekiği ip sarma işlemi bittikten sonra çevirerek kapatın. Mekik oya yapımına hazır hale geldi. Kolay örneklerle başlamak el alışkanlıklarımızın artmasına katkıda bulunur.

"Üçlü bayram şekeri" adı verilen kolay bir motif ile başlayabilirsiniz.

YAPILIŞI:

Mekik aletini sağ elinizle tutuyorsanız sol elinize mekikten biraz ip çekin. Başparmağınız ve işaret parmağınız arasında ipi ucunu sıkıştırın. Orta parmağınızı yukarı kaldırın, ipi bu parmağınıza geçirin. Mekiği işaret ve orta parmağınızın arasında kalan ipin altından geçirip geriye doğru çekin.

3 ilmek ile başlayın. 7 yaprak elde edince bitirin. 4 ilmek atıp ilk yaptığınızdan en baştaki yaprağı çekin ve ortasından mekiği çekin. 7 yaprak elde edene kadar devam edip bitirin. İkinci motifi elde ettiniz.

Yine 4 ilmek atarak başlayın. 6 ilmekten 6 yaprak elde edin. Parmağınızın arasında motifi sıkıştırarak kalan ipi çekip iyice sıkıştırın. Çakmak yardımıyla kalan ipi ucunu yakın, bu motifin açılıp sökülmesini engelleyecektir.

İki farklı renk kullanarak da mekik oyası yapılabilir. İki farklı renk ip için (örneğin siyah ve kırmızı gibi) siyah ipi mekiğe doluyoruz. Kırmızı ipi mekiğin ucunda kalan siyah ipe düğüm atarak bağlayın.

Mekiği sağ elinizle tutuyorsanız sol elinizle kırmızı ipi küçük parmağınıza iki defa dolayın ve sıkıştırın. Yine kırmızı ipi işaret parmağınıza geçirin. Orta parmağınız ile başparmağınızın arasında kalan ipi sıkıştırın.

Siyah iple düğüm yeri olan yerde arada sıkışacak. Mekik aletini tuttuğunuz elinizin başparmağının üzerinden siyah ipi geçirin. Mekiği sağ elde işaret ve başparmağınız arasındaki boşlukta kalan kırmızı ipin arkasından dolayın, sol elinizin başparmağının üzerinde duran siyah ipi arasından geçirin.

İkinci düğümüm ise tam tersi uygulayın. İpi arkasından değil de iki ipin arasından geçirerek doluyoruz. 18 kere yapalım aynı işlemi çiçeğin ortasındaki yuvarlağı bitirdik.

Çiçeğin yaprakları için 5 tane sık yapıyoruz 1 tane gevşek bırakıyoruz. Çiçeğin 5 adet yaprağı bitince 10 tane sık iğne yapın 5 defa aynı çiçekten yapın ve iki farklı renkten mekik oyasını tamamlayın.

Çeyizlerin vazgeçilmezi mekik oyası yapımında ustalaşanlar örneği bir kere bakarak çıkarabilirler.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.