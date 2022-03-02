“Mekansız üniversite” yazılımı patent yolunda
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nce (KAEÜ) Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) kapsamında geliştirilen ve çevrim içi ders imkanı sunan yerli yazılımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.
2016 yılında hazırlanan yazılım, pilot olarak KAEÜ’de 3 yıl kullanıldı. Üniversite yönetimi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kalite politikaları ve stratejisi doğrultusunda yazılımı daha da geliştirdi. Yazılım için “Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Kalite Sistemi” adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yapıldı.
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sistemle, eğitim öğretim süreçlerinde müfredat tasarımlarıyla neyi hangi düzeyde öğreteceklerini planlama imkanı elde ettiklerini belirtti.