  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim “Mekansız üniversite” yazılımı patent yolunda
Eğitim

“Mekansız üniversite” yazılımı patent yolunda

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nce (KAEÜ) Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) kapsamında geliştirilen ve çevrim içi ders imkanı sunan yerli yazılımın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 10:59:00 -
“Mekansız üniversite” yazılımı patent yolunda

2016 yılında hazırlanan yazılım, pilot olarak KAEÜ’de 3 yıl kullanıldı. Üniversite yönetimi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kalite politikaları ve stratejisi doğrultusunda yazılımı daha da geliştirdi. Yazılım için “Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Kalite Sistemi” adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yapıldı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sistemle, eğitim öğretim süreçlerinde müfredat tasarımlarıyla neyi hangi düzeyde öğreteceklerini planlama imkanı elde ettiklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay