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Yerel Mekanı taradılar, olan alakasız bir gence oldu...
Yerel

Mekanı taradılar, olan alakasız bir gence oldu...

Yeniakit Publisher
2024-08-26 09:00:00 -
Mekanı taradılar, olan alakasız bir gence oldu...

Kocaeli'de bazı şahıslar bir dükkanı taradı, arkadaşına çay içmeye gelen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Sırasöğütler mahallesi Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi caddesi ile Aydınlar caddesi kesişiminde bulunan 4 işyerine yoldan geçen otomobilden ateş edildi. Kurşunlar, saldırı esnasında arkadaşına çay içmek için gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan'a isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Satan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurşunlanan 3 işyerinin hurdacı, bir işyerinin ise kaportacı olduğu öğrenildi. Olay yerinde 22 boş kovan bulundu.

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