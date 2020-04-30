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Aktüel

Mehteran takımından ’Evde Kal’ Marşı

Düzce Belediyesi Mehteran takımı Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadeleye destek vermek amacı ile ’Evde Kal’ marşı hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:53:32 -
Mehteran takımından ’Evde Kal’ Marşı

Düzce Belediyesi Mehteran takımı Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadeleye destek vermek amacı ile ’Evde Kal’ marşı hazırladı. Video sosyal medyada kısa sürede binlerce paylaşım aldı.


Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadeleye Düzce’den değişik bir destek geldi. Düzce Belediyesi Mehteran Takımı ’Evde Kal’ marşı hazırladı. Fatihin İstanbul’u fetih ettiğin yaştasın marşından esinlenerek hazırlanan marşta, güzel günler gelecek, salgın sona erecek herkes bir araya gelecek’ bölümü dikkat çekti. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde sosyal mesafe dikkat edilerek, tüm mehteran üyelerinin maske takarak klip haline getirilen ’Evde Kal’ marşı Düzce Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa süre içerisinde binlerce paylaşım ve beğeni aldı.


Marşın sözleri ise şöyle; "Bugünlerde geçecek, hasret sona erecek. Bugünlerde geçecek, hasret sona erecek. Elbet bir gün bitecek, sıkıntılar dinecek. Elbet bir gün bitecek, sıkıntılar dinecek. Düzce sensin Düzce sen gönüldesin evde kal. Hayat ve sıhhat var evde kal Türkiye. Güzel günler gelecek. Salgın sona erecek. İnsanlar kavuşacak. Özlemler son bulacak. Düzce sensin Düzce sen gönüldesin evde kal. Hayat ve sıhhat var evde kal Türkiye"

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