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Mehter takımlı ’19 Mayıs’ coşkusu

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, Türk bayraklarıyla donatılan tır üzerinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çaldığı marşlarla mahalleleri gezerek konser verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 01:54:14 -
Mehter takımlı ’19 Mayıs’ coşkusu

Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, Türk bayraklarıyla donatılan tır üzerinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çaldığı marşlarla mahalleleri gezerek konser verdi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı bu yıl tarihinde ilk kez korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacak. Bu kapsamda Kırıkkale Belediyesi, mehter takımlı bir etkinlik düzenledi. Türk bayraklarıyla donatılan tır üzerinde mahallelerde konser veren mehter takımı, çaldığı marşlarla vatandaşları eğlendirdi. Sesi duyan genç, yaşlı, kadın, erkek herkes balkon ve pencerelerde alkış tuttu. Mehteran başı ise zaman zaman vatandaşlara ’evde kal’ çağrısında bulundu. İftar sonrası başlayan etkinlikler sahura kadar devam etti.



"Süreci nedeniyle buruk bir şekilde kutluyoruz"


101 yıl önce Samsun’da yakılan ateşin dillere destan bir zafer ile sonuçlandığını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “Ecdadımızdan emanet aldığımız bu aziz vatanı aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her yıl büyük coşkulu kutlamalara şahit olduğumuz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle buruk bir şekilde kutluyoruz" dedi.



"Coşkulu ve farklı bir gece yaşamalarını sağlayacaklar"


Saygılı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği bu günü gençlerimizin evlerinde buruk bir şekilde geçirmemeleri için Mehteran Takımımızın mahallelerde konser vermesini düşündük. İftar sonrası tüm mahallelerimizi dolaşacak olan mehteran takımımız hemşehrilerimizin coşkulu ve farklı bir gece yaşamalarını sağlayacaklar. Tekrar bu topraklarda tarih yazan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm kahraman isimsiz silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, saygı, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

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