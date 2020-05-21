  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Islak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger tarifi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şinzo Abe'nin katılımıyla açılıyor

Trabzonspor'dan transfer bombası Junior Fernandes

Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız futbolcu Rusya yolcusu

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?
için kalan
Aktüel

Mehter konseriyle moral buldular

Afyonkarahisar’da mahalleri gezen mehter takımı bu kezde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde moral konseri verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:45:45 -
Mehter konseriyle moral buldular

Afyonkarahisar’da mahalleri gezen mehter takımı bu kezde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde moral konseri verdi.


Afyonkarahisar Belediyesi milli ve manevi duyguların en üst seviyeye çıktığı Ramazan ayında, mehteran takımının gösterileriyle gönülleri fethetmeye devam etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde Ramazan ayı boyunca konser veren mehteran takımı Yaylabağı halkına da konser verdi. Covid-19 tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen konser Yaylabağı halkından büyük ilgi gördü.


Marşları duyan vatandaşların bazıları evlerinin balkonlarından, bazıları da sokakta yanlarından geçerken mehteran ekibini alkışladı. Bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla fotoğraf ve video çekti. Düzenlenen etkinlikte konuşan Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik; "Öncelikle Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e Başkanımıza Mehteran takımı için çok belde halkım adına ve kendi adıma teşekkür ederim. Yaylabağı halkımıza güzel bir hediye oldu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı