Mehmetçikten Rusya’ya gözdağı

MÜNÜBE YILMAZ

AK Parti Hükümeti’nin iktidara gelmesiyle birlikte dış politikada hem sahada hem de masada güçlü olmayı şiar edinen Türkiye, bu prensibinde geri adım atmayacağını bir defa daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çarşamba günü Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmede kararlı bir duruş sergilemesinin ardından, Türk askeri de Soçi zirvesi öncesi Suriye’nin kuzeyine yönelik hava saldırılarını artıran Rusya’ya gözdağı niteliğinde bir adım attı.

Tahkimat, Rus savaş uçaklarının vurduğu bölgelerin yakınında

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib eyaletindeki varlığını güçlendiren Türk kuvvetleri, Rus savaş uçaklarının vurduğu bölgelerin yakınında yeni bir tahkimat kurdu.

Bölgede tüccarlık yapan Nader Alloush, "Yeni tahkimat, rejim bölgelerini güney İdlib'deki M4 otoyoluna bağlayan bir yan yolun yakınında. Bu tahkimat, M4 otoyolunu rejime karşı daha da güvence altına alıyor" derken, Türk askerlerinin çarşamba günü de bölgeye tankların yanı sıra topçu ve keşif ekipleri gönderdiği öğrenildi.