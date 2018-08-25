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Mehmetçik'ten PKK'ya yıkıcı hamle!

Mehmetçik'in sınır ötesine gerçekleştirdiği operasyonlarla ağır darbeler alan terör örgütü PKK, yurt içine terörist, mühimmat ve patlayıcı madde aktaramaz hale geldi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:49
Mehmetçik'ten PKK'ya yıkıcı hamle!

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, geçen sene ile bu yılın ilk 8 ayı karşılaştırıldığında Güneydoğu'daki terör olaylarında azalma meydana geldi.

Terörle mücadele operasyonlarının sayısının arttığı söz konusu dönemde etkisiz hale getirilen terörist sayısında ise azalma yaşandı. Güvenlik kaynakları, artan operasyonlara rağmen öldürülen terörist sayısındaki azalmayı etkili operasyonlara bağladı.

Yetkililer, terörist zayiatı ve eylemlerindeki azalmanın Kani Rash ve Hakurk bölgeleri başta olmak üzere sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlarla örgütün yurt içine terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarmasının engellenmesinden kaynaklandığını belirtti.

SINIR ÖTESİNE ÖNEMLİ OPERASYON

Güvenlik güçleri, son olarak Irak'ın kuzeyine düzenledikleri operasyonla terör örgütü PKK'nın elebaşılarından, KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'i etkisiz hale getirdi.

"Terörle kaynağında mücadele" kapsamında MİT ve TSK tarafından düzenlenen ortak operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984'te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK'nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos'ta ağır darbe indirildi.

Operasyona Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE AYRIŞMA BÜYÜYOR

Son dönemdeki başarılı operasyonlarla PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri ortadan kaldırılırken bölücü terör örgütü daha da güçsüzleştirildi. Operasyonlar, örgütte büyük ayrışmalara neden oldu.

Verilen kayıplardan birbirlerini sorumlu tutan bölücü terör örgütü mensupları, kendi aralarında büyük tartışmalar yaşadı. Bu durum, teslim olan teröristlerin ifadelerine de yansıdı.

İfadelere göre, terör örgütündeki büyük kayıplar nedeniyle teröristler birbirlerini suçlamaya başladı. Bölücü terör örgütü mensupları, silah, mühimmat ve malzeme nakli yaptırdıkları iş birlikçilerinin de kendilerini sattıklarını söyledi.

ZAYİATLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve SETA Güvenlik Uzmanı Murat Aslan, güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu terör örgütünün geçmiş yıllara oranla çok daha zor hareket edebildiğini söyledi.

Operasyonların ardından terör örgütünde önemli kayıpların yaşandığını belirten Aslan, bölücü terör örgütünün zayiatlarını gizlemeye ve mevcut üyelerini örgütten ayrılmamak için baskı altında tutmaya çalıştığını kaydetti.

Özellikle eylül ve ekim aylarında TSK'nın bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarının daha da artacağını ifade eden Aslan, "Terör örgütünün çözülmesi için tespit edilen kritik hedefler etkisiz hale getirecek. Arazide yaprak dökümünün yaşandığı sonbaharda hedefler daha yoğun etki altına alınırken PKK'nın da bir yaprak dökümüne girmesi muhtemel görünüyor." diye konuştu.

Bu süreçte Türkiye'nin yıllarca dost ve müttefiki olduğunu iddia eden devletlerin, bölücü terör örgütü PKK'yı yaşatmak veya marjinalleştirmek arasında kalan tercihlerini netleştirmek durumunda olduklarını dile getiren Aslan, "Nihayetinde Türkiye, başladığı işi bitirecek ve bir muhasebe yaparak dost ve düşman ayrımını tekrar tanımlayacak." dedi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:49
  1. Hakkari
  2. pkk
  3. sınır ötesi operasyon

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