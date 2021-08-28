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Gündem Mehmetçik’ten mükemmel tahliye
Gündem

Mehmetçik’ten mükemmel tahliye

TSK, Kabil’de patlamaların yaşandığı geceden bir gün öncesinde aldığı istihbarat ve öngörü ile Mehmetçiği ülkeden tahliye etmeye başlamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 09:35:00 -
Mehmetçik’ten mükemmel tahliye

 Göksel Çağlav  Ankara 

Devlet yönetme tecrübesi olmayan Taliban’ın bu tür saldırılar karşısında nasıl bir tedbir alacağı merak konusu oldu. Akit’e konuşan Psikolojik Harp Uzmanı, Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, askerimizin mükemmel bir zamanlamayla tahliye edildiğini belirterek, şunları söyledi: “Afganistan’da birçok ülkenin istihbarat birimleri cirit atıyor, ABD’nin CIA’sından Rusların KGB’sine kadar. Tabii ki MİT’imiz de bulunuyor. Afgan halkı tabanda ABD’ye mi istihbarat sağlar yoksa Türkiye’ye mi? Tabii ki Türkiye’ye olduğu şimdi açıkça görülüyor. Alınan istihbaratın iyi değerlendirilmesiyle anında doğru karar verilerek askerimizin oradan tahliyesi mükemmel zamanlama ile gerçekleştirilmiştir.”
Yeni Akit Gazetesi

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