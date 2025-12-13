AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan: Sağlıkta elde edilen başarı, güçlü sosyal devlet anlayışının eseridir

“Sağlık, devletin millete karşı en temel sorumluluk alanıdır”

Konuşmasına 2026 yılı bütçesinin milletimiz için hayırlara vesile olması temennisiyle başlayan Dr. Arslan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin, milletin sağlığını merkeze alan bir anlayışla sağlık alanında tarihi reformlara imza attığını vurguladı.

Acil Sağlık Hizmetlerinde Dünya Standartlarının Üzerindeyiz

Acil sağlık hizmetlerinin sağlıkta dönüşümün en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Dr. Arslan, Türkiye’de 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında ambulansların olay yerine ortalama 7 dakikada ulaştığını ifade ederek, bu başarının güçlü altyapı, doğru planlama ve sağlık personelinin özverisiyle mümkün olduğunu söyledi.

Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sosyal Devletin En Net Göstergesidir

Dr. Arslan, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, kanser hastaları, gebeler ve acil durumdaki tüm vatandaşların sosyal güvencesi olmasa dahi ücretsiz sağlık hizmeti alabildiğini belirterek, bunun AK Parti’nin “devlet millet için vardır” anlayışının bir sonucu olduğunu kaydetti.

AK Parti Öncesi Sağlıkta Yaşanan Dramlar Unutulmamalıdır

AK Parti öncesi dönemde sağlık hizmetlerinde yaşanan ciddi mağduriyetlere değinen Dr. Arslan, hekimlik mesleğinin ilk yıllarında bizzat şahit olduğu acı tabloyu hatırlatarak, bugün gelinen noktanın kıymetinin bu tecrübelerle daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

Acil Sağlık Altyapısında Büyük Dönüşüm

2002 yılında 481 olan acil yardım istasyonu sayısının bugün 3.574’e, 618 olan ambulans sayısının ise 6.308’e ulaştığını aktaran Dr. Arslan, hava ve deniz ambulanslarıyla birlikte yerli ve milli Gökbey helikopterlerinin de sağlık sistemine kazandırılacağını söyledi.

Bilimsel Araştırmalara Güçlü Destek

2025 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, Sağlık Bakanlığı onaylı klinik araştırmalarda bilimsel araştırma maliyetlerinin SGK tarafından karşılanmasının önünün açıldığını belirten Dr. Arslan, bu adımın bilimsel üretimi hızlandıracağını vurguladı.

Sağlık Market Uygulaması ile Büyük Tasarruf

Sağlık Market uygulaması sayesinde kamu hastanelerinin ilaç ve tıbbi sarf alımlarında önemli mali avantajlar sağlandığını ifade eden Dr. Arslan, bu sistemle ortalama %35 tasarruf elde edildiğini belirtti. Dr. Arslan, Sağlık Market üzerinden temin edilen ürünlerde SUT fiyatlandırmasının kaldırılması yönünde çağrıda bulundu.

Girişimsel Radyoloji Geleceğin Tıp Alanlarından Biri

Teknolojinin gelişmesiyle önemi artan Girişimsel Radyoloji alanının, planlı ve etkin sağlık hizmeti sunumu için ana dal ya da yan dal olarak yapılandırılması gerektiğini dile getiren Dr. Arslan, bu konuda uluslararası örneklerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Hasan Arslan, konuşmasını Genel Kurul’u ve aziz milleti saygıyla selamlayarak tamamladı.