WhatsApp iletişimi yeniden tanımlıyor: Cevapsız aramalara not, yapay zekâ ve akıllı gruplar

WhatsApp yeni özellikler ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya devam ediyor. Özellikle yaklaşan yılbaşı dönemi için hazırlanan bu kapsamlı güncelleme paketi, iletişim alışkanlıklarımızı değiştirecek yenilikler barındırıyor. Platform, cevapsız aramalardan yapay zeka destekli görsel oluşturmaya kadar birçok alanda köklü değişikliklere gitti.

WHATSAPP YENİ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Kullanıcıların sevdikleriyle daha kolay ve etkili iletişim kurmasını hedefleyen platform, bu güncellemede pratik çözümlere odaklanıyor. Yayınlanan güncelleme notlarına göre, artık cevapsız çağrılar sadece bir bildirim olarak kalmayacak. Eğer aradığınız kişi o an size yanıt veremiyorsa, ona anında sesli veya görüntülü bir not bırakabileceksiniz. Bu sayede karşı taraf müsait olduğunda tek bir dokunuşla bıraktığınız kaydı dinleyebilecek veya izleyebilecek.

Bununla birlikte, sesli sohbet deneyimi de zenginleşiyor. Kalabalık gruplarda tüm üyelerin telefonunu çaldırmadan başlatılan sesli sohbetlerde, artık konuşmayı bölmeden tepki verebileceksiniz. Sohbet esnasında kullanabileceğiniz yeni ifadeler sayesinde, akışı bozmadan arkadaşlarınıza “selam” verebilir veya söylenenlere tepki gösterebilirsiniz.

Ayrıca grup görüşmelerinde kimin konuştuğunu takip etmek de kolaylaşıyor. Görüntülü aramalarda o an konuşan kişi otomatik olarak öne çıkarılacak, böylece kalabalık toplantılarda odaklanma sorunu ortadan kalkacak.

YAPAY ZEKÂ VE MASAÜSTÜ DENEYİMİ GÜÇLENİYOR

Teknoloji devi, yapay zeka alanındaki yatırımlarını da bu güncellemeye entegre etti. Meta AI; Midjourney ve Flux gibi güçlü modellerle desteklenerek görsel oluşturma yeteneklerini artırdı. Kullanıcılar artık sohbetlerinde veya durum paylaşımlarında çok daha yaratıcı ve kişiselleştirilmiş görseller oluşturabilecek. Hatta mevcut fotoğraflarınızı yapay zeka yardımıyla animasyona dönüştürerek kısa ve eğlenceli videolar elde etmeniz de mümkün hale geliyor.

Masaüstü kullanıcıları için de sevindirici haberler var. Mac, Windows ve Web sürümlerine eklenen yeni medya sekmesi sayesinde; bağlantılar, belgeler ve medya dosyaları tek bir merkezde toplanıyor. Bu özellik, aradığınız dosyayı bulmayı ve iş akışınızı hızlandırmayı büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Son olarak, platformun sosyal yönünü güçlendiren “Durum” ve “Kanallar” özellikleri de güncellendi. Durum paylaşımlarına müzik sözleri, etkileşimli sorular ve çıkartmalar eklenirken; kanal yöneticileri de takipçileriyle etkileşimi artırmak için soru sorma özelliğini kullanabilecek.