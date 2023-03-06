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Gündem Mehmetçikten engelliye tekerlekli sandalye hediyesi
Gündem

Mehmetçikten engelliye tekerlekli sandalye hediyesi

Afetzedelerin barındığı çadır kentlerde görev yapan Mehmetçik, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Mehmetçik, Malatya’da çadır kentte kalan engelli depremzedeye tekerlekli sandalye hediye etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 14:02:00 -
Mehmetçikten engelliye tekerlekli sandalye hediyesi

Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığına bağlı askerler ile Kırklareli’nden gelen 41. Komando Tugay Komutanlığı personeli, Malatya Fuar Merkezi’nde yaklaşık 250 çadırın kurulduğu alanda depremzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Bedensel engelli Mehmet Nuri Ulu (50) da Mehmetçiğin “şefkat eli” uzattığı depremzedelerden birisi.

Askerler ve polisler yakından ilgileniyor

Depremzede Mehmet Nuri Ulu, deprem sırasında engelli olması nedeniyle güçlükle dışarı çıktıklarını söyleyen Ulu, şöyle konuştu:

“O zor günlerin ardından gidecek yer ararken, çadır kentte polisler ve askerler olduğu için daha güvenli olur dedik buraya geldik. Çadır kentte hem askerler hem de polisler bizim her türlü ihtiyacımızı karşıladı ve bize baktılar. Yürüme engelliyim. 20 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Çadır kente gelen komutan bir ihtiyacımın olup olmadığını soran askerlere ben başta herhangi bir şeye ihtiyacım yok, askerler ve polisler bize bakıyorlar dedim.”

Ulu, askerlerin ısrarı üzerine şaşkınlık yaşadığını ve kendisine “Sana bir tekerlekli sandalye alalım rahat edersin” dediklerini söyledi.

Tekerlekli sandalyeyi görünce mutlu olduğunu dile getiren Ulu, şunları kaydetti: “Askerlerimiz ‘biz sizin emrinizdeyiz, biz sizin için buradayız. Bir ihtiyacınız olduğunda bize çekinmeden lütfen söyleyin’ dedi.”
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