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Gündem Mehmetçikten deprem bölgesinde büyük fedakarlık!
Gündem

Mehmetçikten deprem bölgesinde büyük fedakarlık!

Deprem bölgesinde 7 gündür canhıraş çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Mehmetçiklerimiz, bölgedeki çadırları depremzedelerin kullanması için açık havada uyku tulumunda uyuyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 11:32:00 - 2023-02-12 12:09:37
Mehmetçikten deprem bölgesinde büyük fedakarlık!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yaşanan felaketin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor.

7 gündür devam eden çalışmaların ilk anından beri bölgede olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından duygulandıran bir fotoğraf karesi geldi.

Büyük fedakarlık

Arama-kurtarma çalışmalarında yer alıp, bölgeye malzeme nakli gerçekleştirerek İstanbul başta olmak üzere kapasitesi yüksek hastanelere yaralıları ulaştıran Mehmetçik, bölgedeki istirahat saatinde de çadırları depremzedelerin kullanması için açık havada uyuyarak büyük bir fedakarlığa imza atıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde AFAD çadırlarının yanında arama kurtarma çalışmalarına ara veren askerlerimizin uyku tulumları içinde dinlendikleri görüldü.

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