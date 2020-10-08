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Gündem Mehmetçik'in Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı
Gündem

Mehmetçik'in Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresi 1 yıl uzatıldı. Yayımlanan kararda, "TSK unsurlarının hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek" ifadeleri de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 07:29:00 -
Mehmetçik'in Lübnan tezkeresi bir yıl uzatıldı

Türkiye'nin Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresi 31 Ağustos 2021'e kadar uzatıldı.

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

"Türkiye etkin biçimde önemli bir işlev üstlendi"

Kararda, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla bir yıl için verdiği izin çerçevesinde, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı ifade edildi.

Söz konusu iznin süresinin, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 22 Ekim 2019 tarihli ve 1233 sayılı kararıyla 31 Ekim 2019'dan itibaren bir yıl uzatıldığı anımsatılarak, Türkiye'nin UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği bildirildi.

Türkiye'nin katkısının, gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet ettiği vurgulandı.

Hudut, şümul ve miktarı Erdoğan tarafından belirlenecek

Kararda ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL'in görev süresi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 28 Ağustos 2020 tarihli ve 2539 (2020) sayılı Kararıyla 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 2539 (2020) sayılı kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 6 Ekim 2020 tarihli 2'nci Birleşiminde kabul edilmiştir."

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