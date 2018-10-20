Mehmetçik'in eğitimi sırasında Van Gölü'nde yaşayan yeni balık türü bulundu

Dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde inci kefali dışında, mikrobiyalitte yaşayan 5-6 santimetre boyunda yeni balık türü bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Timi, Van Gölü'ndeki dalış eğitimi sırasında 13 metre yükseklikteki bir mikrobiyalitin içerisinde yaşayan siyah benekli sarı bir balık türüne rastladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş ve su altı fotoğrafçısı Saygın Dura, söz konusu noktada dalış yaparak balığı görüntüledi.

Mikrobiyalit ve balıktan numune alan Sarı, Edremit ilçesindeki Bot Komutanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde inci kefali dışında ilk kez başka bir balığın yaşadığına tanık olduğunu, bilim tarihine not düşecek önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

"Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerini barındırıyor"

Sarı, farklı birtakım ekolojik özelliklere sahip gölde biyolojik çeşitliliğin sınırlı olduğunu ifade etti.

Van Gölü'nün altında dünyanın en büyük mikrobiyalitleri olduğunu aktaran Sarı, mikrobiyalitlerle ilgili çalışmalar sırasında sürekli yeni bulgulara rastladıklarını kaydetti.

Sarı, önceki çalışmalarda inci kefali dışında başka balık türüne rastlanmadığını belirterek, "Daha önce yaptığımız çalışmalarda Van Gölü'ndeki biyolojik çeşitlilik 103 tür fitoplankton, 36 zooplankton ve tek tür balık olan inci kefali yaşıyor. Bu ifademiz bugün itibarıyla değişti. Van Gölü'nde iki tür balık yaşıyor diyebiliriz. Çünkü Van Gölü'nde çok sınırlı bir alanda, bir mokrobiyalitin üstünde yaşayan yeni bir balık türü tespit ettik" diye konuştu.

"5-6 santimetre boyunda küçük bir balık türü"

Van Gölü'nde üç aydır birçok kez dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"Çok küçük bir balık türü. Yani 5-6 santimetre boyunda küçük bir balık türü. Gölün ortasında yaklaşık 13 metre boyunda bir mikrobiyalitin üstünde yaşıyor. Bu mikrobiyalit göl tabanındaki bir tatlı su çatlağının üzerinde oluşmuş. Tepesinden hala bol miktarda kalsiyum tatlı su çıkıyor. Mikrobiyalitten etrafa sürekli tatlı su sızıyor. Bu yüzden bu mikrobiyalitin etrafında bir mikro tatlı su habitatı oluşmuş durumda. O mikrobiyalitte oluşan küçük bir balık türüyle karşı karşıyayız. Yani Van Gölü'nde artık iki tür balık yaşıyor. İnci kefaline kardeş geldi diyebiliriz. Meğer inci kefali yalnız değilmiş."

Sarı, balık türünün belirlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Grimsi, sarımtırak, üzerinde siyah noktalar olan bir balık türü bu. Bu bölgede başka türleri bulunan çöpçü balığına benziyor. Ama henüz türünü belirleyemedik" dedi.

Van Gölü oluşalı 800 bin yıl olduğunu aktaran Sarı, "800 bin yıldır bu balık bu gölde yaşıyor. Ama hiç kimse bunun farkına varmadı. Üstünden tekneler geçiyor, balıkçılar geçiyor ama kimse fark etmedi. 800 bin yıllık tarihte bu balığın ilk karşılaştığı insanlar bizler olduk. İlk gözlemlerimizde mini popülasyon oluşturduğunu söyleyebiliriz. Üremesini devam ettiriyor" sözlerine yer verdi.