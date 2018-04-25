Mehmetçik'e maaş desteği

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda dünyaya kendini bir kez daha kanıtlayan Türkiye'nin gururu Mehmetçik için maaşlarda iyileştirme yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.

NET 400 LİRA

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.