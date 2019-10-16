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Mehmetçik'e desten veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkartın

Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert Hofer, Mehmetçik'e destek veren Veli Kavlak ile ilgili, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok." dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
Mehmetçik'e desten veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkartın

Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için "vatandaşlıktan çıkarılması" gerektiği yönünde skandal bir açıklama yaptı. Hofer, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu durum, Türklerin entegre olmayı reddettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

31 kez milli oldu

Höfer ayrıca konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Avusturya'da bir yürüyüş yapan gurbetçilerin fotoğrafını gösterdi. Viyana doğumlu olan Veli Kavlak, Avusturya Milli Takmı'nın formasını 31 kez giyerken 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçirdiği sakatlığın ardından 2018'de siyah-beyazlı takımdan ayrıldı ve kulüp bulamadı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:08
  1. Veli Kavlak
  2. Avusturya
  3. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • AytekinAytekin28 dk önce
    50 Yıl Almanyada kaldım ve oranın Vatandaşı olmadım.Sizler niye oluyorsunuz?Ne mutlu Türküm diyene

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