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Gündem

Mehmetçik yine mazlumlara el uzattı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terörden arındırılan bölgede mazlumları yalnız bırakmayan Mehmetçikler yine ihtiyaç sahiplerine el uzattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 14:54:00 -
Mehmetçik yine mazlumlara el uzattı!

 Yeniakit  Ankara 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terörden arındırılan bölgede mazlumları yalnız bırakmayan Mehmetçikler yine ihtiyaç sahiplerine el uzattı.

Mehmetçik mazlumları sevindirdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yine Mehmetçik sahip çıktı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden kahraman Mehmetçiğimizin AFAD koordinesinde dağıttığı giysi ve gıda malzemelerini alan mazlumların yüzündeki mutluluğu gösteren görseller yer aldı. Ayrıca paylaşımda, “Kahraman Mehmetçiğimizin terörden temizlediği Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinesinde Mehmetçiklerimiz tarafından gıda ve giyim malzemesi dağıtımı yapıldı” ifadeleri kullanıldı.


Yeni Akit Gazetesi
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