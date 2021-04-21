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Gündem Mehmetçik sınırlarda göz açtırmıyor
Gündem

Mehmetçik sınırlarda göz açtırmıyor

Mehmetçik’in gece gündüz demeden hudutlarda etkili ve özverili şekilde yürüttüğü mücadele sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 17:47:00 -
Mehmetçik sınırlarda göz açtırmıyor

1 Ocak-18 Nisan 2021 tarihleri arasında Irak, İran ve Suriye sınırları başta olmak üzere yasadışı geçişleri önlenme çalışmaları kapsamında, 24 bin 56 olaya müdahale edildi. Bu müdahaleler sonucu, 49 bin 403 düzensiz göçmen yakalandı, 113 bin 768 düzensiz göçmenin de yasadışı geçişi engellendi. Hudutlardaki operasyonlar kapsamında, 48’i PKK/YPG’li, 32’si FETÖ, 14’ü DEAŞ ve 9’u HTŞ’li olmak üzere 103 terörist, Mehmetçik tarafından yakalandı.

Hudutlara “Güvenlik Duvarı” projesi

Öte yandan, hudutlara “Güvenlik Duvarı” projesi de hızlı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda, Suriye sınırına örülecek duvar projesinde, yüzde 98’lik kısım tamamlanarak, 892 kilometrelik duvar örüldü. Geriye sadece 18.9 kilometrelik bölüm kaldı. İran sınırına 147.4 kilometre duvar örülürken, geriye kalan 96 kilometrelik bölümü tamamlama çalışmaları sürüyor. Irak sınır hattında da 35 kilometrelik duvar örülecek.

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