Mehmetçik Rasulayn'daki çocukları mayın ve EYP'lere karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okullarına taşıdığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn'daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP'lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor."