Mehmetçik, PKK'nın 'Girilmez' dediği bölgede çay içti!

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, teröristlerin "girilemez" dediği, terör açısından kritik noktalarından olan ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Aliboğazı'nda incelemelerde bulunup, Mehmetçik ile çay içti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sonel, İl Jandarma Komutanlığınca, kentteki Aliboğazı'nda teröristlere yönelik başlatılan operasyonda biri yaralı 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası beraberindeki Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile operasyon bölgesine gitti.

Sonel ve beraberindekiler daha sonra askeri helikopter ile teröristlerce "girilemez" denilen ve terör açısından Türkiye'deki kritik noktalardan olan Aliboğazı'na giderek, incelemelerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sonel, bölgede 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan Mehmetçik'i tebrik etti.

Mehmetçik ile çay içen Sonel, operasyona katılan askerlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletti.

- Olay

Tunceli'nin Aliboğazı kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, teröristler ile sağlanan sıcak temasta biri ağır yaralı 2'si ölü 3 kadın terörist etkisiz hale getirilmişti.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu devam ediyor.