"Mehmetçik Kutlu Zafer"e yeni transfer! Lawrence'i oynayacak

Oyunculuğu Recep Çavdar, "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Recep Çavdar kimdir?

'Kurtlar Vadisi', 'Yamak Ahmet', 'Aliya', 'Böyle Bitmesin' gibi projelerde rol alan Recep Çavdar, aynı zamanda yönetmen kimliğiyle de bir projeye imza attı. 'Av Dönüşü' adlı kısa filmi İskoçya'da Edınburgh Independent Film Festivali'nde finale kalırken, İngiltere'de Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali'nde 'En iyi Kısa Film' ödülünü aldı.