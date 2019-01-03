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"Mehmetçik Kutlu Zafer"e yeni transfer! Lawrence'i oynayacak

TRT'de ekrana gelen "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizi kadrosuna, İngiliz casusu Lawrence'yi oynamak üzere oyuncu Recep Çavdar katıldı.

03 Ocak 2019 Perşembe 12:42
"Mehmetçik Kutlu Zafer"e yeni transfer! Lawrence'i oynayacak

Oyunculuğu Recep Çavdar, "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Recep Çavdar kimdir?

'Kurtlar Vadisi', 'Yamak Ahmet', 'Aliya', 'Böyle Bitmesin' gibi projelerde rol alan Recep Çavdar, aynı zamanda yönetmen kimliğiyle de bir projeye imza attı. 'Av Dönüşü' adlı kısa filmi İskoçya'da Edınburgh Independent Film Festivali'nde finale kalırken, İngiltere'de Uluslararası Bristol Bağımsız Film Festivali'nde 'En iyi Kısa Film' ödülünü aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:42
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