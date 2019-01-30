'Mehmetçik Kutlu Zafer' final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Kut'ül-Amare kuşatmasının gerçek hikayesini konu edinen "Mehmetçik Kutlu Zafer" dizisi, final bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Osmanlı Devleti'nin son büyük zaferi olarak tarihe geçen ve İngilizlerin bozguna uğratıldığı Kut'ül-Amare kuşatmasını anlatan dizi, final bölümüyle ekrana gelecek. Kut şehrinin yeniden vatan toprağı olacağı ve Kut Destanı'nın yeniden yazılacağı final bölümü, 31 Ocak Perşembe günü yayınlanacak. Mehmetçik Kutlu Zafer'in final bölümünün konusu şöyle: "Kut şehrinden savaşarak çıkamayacağını anlayan General Townshend, çareyi başka bir yolda arar. Halil Bey'e para teklif ederek, kendisi ve ordusunun şehirden çıkmasına izin vermesini ister. Bu teklif karşısında Halil Bey'in tepkisi, general için şaşırtıcı olacaktır." Yapımcılık ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın'ın oturduğu dizinin oyuncuları arasında İsmail Hacıoğlu, Cansu Tosun, Ogün Kaptanoğlu, Berk Erçer, Özgü Kaya, Dilşad Çelebi, İsmail Hakkı, Semih Ertürk, Cansu Fırıncı, Tansu Taşanlar, Fatih Dönmez, Emre Narcı, Yiğit Uçan, Burak Alp Yenilmez, Atakan Yarımdünya, Gökhan Karacık, Yıldırım Gücük, Hakan Örge, Mehmet Çevik ve Hakan Vanlı yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.